«Симпсонов» продлили еще на два сезона

Вадим Карасев

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Американский телеканал Fox продлил мультсериал «Симпсоны» еще на два сезона. Об этом сообщает Variety.

В анонсе указали, что по завершении 34-го сезона, выход которого намечен на 2023 год, шоу будет насчитывать 757 эпизодов. Отмечается, что юбилейную 700-ю серию покажут 21 марта текущего года.

«В команде "Симпсонов" все очень рады, что их снова продлили, и мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», — рассказал создатель шоу Мэтт Грейнинг.

«Симпсоны» являются самым долгоиграющим мультсериалом в истории американского телевидения, проект непрерывно выходит с 1989 года. В сентябре 2020 года была премьера 32-го сезона шоу.