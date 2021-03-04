Сингапур запретит дизельные автомобили

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Сингапур запретит с 2025 года регистрировать легковые автомобили и такси с дизельным двигателем, чтобы сократить вредные выбросы и стимулировать внедрение электромобилей. Об этом говорится на сайте Управления наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA).

К 2030 году в стране планируют установить 60 тысяч пунктов зарядки электромобилей. Власти хотят выделять гранты для оборудования зарядных устройств в жилых комплексах. К 2040 году все автомобили в стране должны работать с использованием чистой энергии.

Чтобы снизить выбросы углерода, будут приняты и другие меры: посадка миллиона деревьев, строительство железных дорог и расширение сети велосипедных дорожек, а также сокращение в течение пяти лет на 20 процентов количества отходов, отправляемых на свалки.

Крупнейшие автопроизводители ЕС решили отказаться от продаж грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Соглашение ранее подписали компании Daimler, Scania, MAN, Volvo, DAF, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. Альянс планирует сделать ставку на аккумуляторные технологии, водород, экологически чистые виды топлива.