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Слишком эротично! АРМИ требуют, чтобы Ви прекратил качаться на камеру

Слишком эротично! АРМИ требуют, чтобы Ви прекратил качаться на камеру

Пожалуй, такое в истории BTS случилось впервые! Тэхёна (Taehyung) обвинили в том, что он слишком красив! Но стоит ли человека судить за такое «преступление»? Он ведь не виноват, пожалейте парня!

Пару дней назад был опубликован первый эпизод «BE Log», в котором все начиналось вполне безобидно: Вишенка мило работал над треком «Snow Flower» и демонстрировал непревзойденные музыкальные навыки. Затем кадры сменились и съемка уже продолжилась в спортивном зале, где Тае показывал, какие упражнения он делает для того, чтобы держать себя в форме.


Женская половина фанбазы АРМИ уверена, что якобы рутинный день на тренажерах — это очередная уловка ТТ, чтобы соблазнить своих поклонниц. «Ой прекратите делать это на камеру у меня вроде был парень… Или нет, ладно, продолжай, я уже не помню его имени», — кокетливо ответила одна из девушек Тэхёну на YouTube. Некоторые поклонницы признались, что тренировки с Тае показались им настолько жаркими, что лучше бы их не вставляли в эфир. «Так я же обещала себе сдать сессию, а тут опять ЭТО! Уберите его с экрана, умоляю!» — пожаловались на красавчика в сети.

А как вам спортивный образ музыканта? Не правда ли, впечатляет?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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