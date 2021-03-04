Соцсети в России обяжут отчитываться о количестве пользователей

Вадим Карасев

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Роскомнадзор (РКН) предложил обязать социальные сети отчитываться о количестве посетителей за сутки. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, соцсети должны будут устанавливать предложенное Роскомнадзором программное обеспечение для подсчета числа уникальных пользователей на территории России — так называемые счетчики посещаемости. Это позволит определить, подпадает ли площадка под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента.

Документом утверждается методика определения числа пользователей. Так, если с помощью счетчиков посещаемости установить количество юзеров невозможно, Роскомнадзор будет направлять запрос для определения этих данных. Если это окажется невозможно сделать и таким способом, то ведомство будет выявлять эти данные исходя из обработки информации с использованием специального ПО, в том числе программ, обеспечивающих возможность автоматической фиксации обращений пользователей к информационному ресурсу, либо на основании общедоступных сведений в сети интернет.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на проекты приказов Роскомнадзора сообщал, что социальные сети, действуя в соответствии с законом о «самоочищении» от запрещенного в России контента, начнут предоставлять отчеты о проделанной работе.