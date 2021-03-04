СП указала на недостаточность финансирования территориальных программ ОМС

Влада Некрасова

Российским регионам не хватает средств для эффективного исполнения полномочий в сфере обязательного медицинского страхования, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам анализа предоставления и расходования субвенций, направляемых из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС.

"Регионам не хватает финансирования и нормативного регулирования для эффективного исполнения переданных им полномочий в сфере обязательного медицинского страхования", - отмечает контрольное ведомство.

"В ходе анализа выявлены признаки, которые могут указывать как на наличие скрытого дефицита финансирования территориальных программ ОМС, так и на недостатки планирования и исполнения объемов медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС. Кроме того, установлено, что у медицинских организаций недостаточно средств ОМС для финансирования текущих расходов", - сообщила замглавы СП Галина Изотова.

Анализ показал, что в структуре затрат системы ОМС доминируют траты на оплату труда, составляющие в среднем по РФ 68,9%. "Однако в отдельных случаях указанный показатель достигает 91%, что свидетельствует о недофинансировании других статей расходов", - пояснила Изотова.