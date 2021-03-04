Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт

Вадим Карасев

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Способный достроить газопровод «Северный поток-2» трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар, у причала которого он находился с конца января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов.

Место назначения судна указано как зона открытого моря. Трубоукладчик «Фортуна» при этом продолжает работы в водах Дании. Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером «Северного потока-2», оценивает степень готовности газопровода в 98 процентов.

Ранее администрацию президента США Джо Байдена попросили «поставить шах и мат» газопроводу и продолжить давление на европейские компании.

Строительство «Северного потока-2» было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций Вашингтона. В феврале 2021 года «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке должны закончить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Ранее от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.