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США пообещали больше не свергать правителей

США пообещали больше не свергать правителей

США отказываются от политики продвижения демократии силой и больше не будут свергать режимы в других странах. Об этом в телеобращении к американцам заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена не отказывается от поддержки демократии.

Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало.

Теперь, по словам дипломата, Вашингтон будет продвигать демократию собственным примером и побуждением к реформам.

В феврале Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил о возвращении Америки на мировую арену. Приоритетом своей внешней политики он обещал сделать сотрудничество с Европой. США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории, отметил американский президент.

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По материалам: uposters.ru
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