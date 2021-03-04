США пообещали больше не свергать правителей
США отказываются от политики продвижения демократии силой и больше не будут свергать режимы в других странах. Об этом в телеобращении к американцам заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
При этом он подчеркнул, что администрация Джо Байдена не отказывается от поддержки демократии.
Теперь, по словам дипломата, Вашингтон будет продвигать демократию собственным примером и побуждением к реформам.
В феврале Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил о возвращении Америки на мировую арену. Приоритетом своей внешней политики он обещал сделать сотрудничество с Европой. США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории, отметил американский президент.