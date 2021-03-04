США предложили России способ избежать новых санкций

Вадим Карасев

Соединенные Штаты предлагают России избежать введения новых санкций при условии, что она сначала задекларирует, а затем уничтожит свое химическое оружие. Иначе Вашингтону неизбежно придется применить Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, предусматривающий ограничения против стран, открыто или тайно обладающим подобными веществами.

В ответ на запрос РБК в Госдепартаменте рассказали, что если Москва проигнорирует это требование, будет "гарантированный второй раунд санкций".

"Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением... У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства", – цитирует агентство американских дипломатов.

В 2017 году Россия официально отчиталась перед мировым сообществом об уничтожении запасов химического оружия, однако на Западе настаивают на том, что не все запасы отравляющих веществ были утилизированы. Более того, по версии США, российские власти якобы до сих пор ведут тайную разработку химоружия.

Согласно позиции МИД, новые санкции Штатов свидетельствуют о враждебной, антироссийской политике. Предполагаемые случаи "отравлений" химическим оружием – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела РФ, считает дипломат Мария Захарова.