Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США предложили России способ избежать новых санкций

США предложили России способ избежать новых санкций

Соединенные Штаты предлагают России избежать введения новых санкций при условии, что она сначала задекларирует, а затем уничтожит свое химическое оружие. Иначе Вашингтону неизбежно придется применить Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, предусматривающий ограничения против стран, открыто или тайно обладающим подобными веществами.

В ответ на запрос РБК в Госдепартаменте рассказали, что если Москва проигнорирует это требование, будет "гарантированный второй раунд санкций".

"Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением... У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства", – цитирует агентство американских дипломатов.

В 2017 году Россия официально отчиталась перед мировым сообществом об уничтожении запасов химического оружия, однако на Западе настаивают на том, что не все запасы отравляющих веществ были утилизированы. Более того, по версии США, российские власти якобы до сих пор ведут тайную разработку химоружия.

Согласно позиции МИД, новые санкции Штатов свидетельствуют о враждебной, антироссийской политике. Предполагаемые случаи "отравлений" химическим оружием – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства во внутренние дела РФ, считает дипломат Мария Захарова.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бывшая солистка «ВИА Гры» назвала шоу на Первом канале «говном»
Бывшая солистка «ВИА Гры» назвала шоу на Первом канале «говном»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
Золото назвали «мертвым» активом
Золото назвали «мертвым» активом
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт
Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу
Безбородову с дня рождения Захарьяша доставили в больницу
Павла Бабича и Катю Скалон выгнали из спортзала
Павла Бабича и Катю Скалон выгнали из спортзала
Анна Блюменкранц отказалась лежать на сохранении и вернулась домой
Анна Блюменкранц отказалась лежать на сохранении и вернулась домой
Тайно сменивший пол солдат найден мертвым
Тайно сменивший пол солдат найден мертвым
В Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье
В Словакии извинились перед Украиной за шутку о Закарпатье
Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии
Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса
Доктор Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса
Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жиру
Ведущий Первого канала назвал простую альтернативу рыбьему жиру

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
Политолог: США "загнали себя" противостоянием "Северному потоку-2"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к войне"
"Зеленский страшно боится". Экс-депутат Рады о "подготовке Киева к

Еще по теме

США назвали способ для России избежать новых санкций
СМИ сообщили о введении Трампом новых антироссийских санкций
В США назвали причину введения новых санкций против России по делу Скрипалей
Сенатор США призвал ввести второй пакет санкций по Скрипалю