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США продлили санкции против Венесуэлы

США продлили санкции против Венесуэлы
США продлили санкционный режим в отношении Венесуэлы до марта 2022 года, сообщил в среду Белый дом.

"Ситуация в Венесуэле продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому я посчитал необходимым продлить введенный в соответствии с указом… режим чрезвычайного положения", - говорится в письме президента Байдена в конгресс.

Так называемое чрезвычайное положение в отношении Венесуэлы, предусматривающее введение санкций, было введено в марте 2015 года указом президента Обамы. Тогда США ввели ограничения в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Венесуэлы, как заявлялось, в связи с нарушениями прав человека и преследованиями политических оппонентов. Меры коснулись представителей правоохранительных органов, армии и разведки Венесуэлы. Также было введено чрезвычайное положение по отношению к Венесуэле, так как ситуация в южноамериканской стране якобы представляла угрозу для безопасности США. В последующие годы санкции в отношении Венесуэлы были существенно расширены.

Дональд Трамп также ежегодно продлевал действие указа о санкциях против Венесуэлы.
В мире

По материалам: ria.ru
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