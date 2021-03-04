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США проверят вооружение из-за «вызовов» России и Китая

США проверят вооружение из-за «вызовов» России и КитаяВоенные США в Кабуле, АфганистанФото: Reuters

США проверят численность, структуры и возможности своих вооруженных сил из-за «вызовов» в лице России и Китая. Об этом говорится в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных на сайте Белого дома.

«Перед лицом стратегических вызовов со стороны все более уверенно действующего Китая и создающей дестабилизацию России мы проведем оценку необходимой структуры, возможностей и определим численность наших сил (...). И Пекин, и Москва вложили значительные усилия, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и наших союзников по всему миру. Мы будем поддерживать боеготовность и сделаем так, чтобы американские вооруженные силы были наиболее подготовленными и хорошо снабженными по всему миру», — говорится в тексте.

В документе также указано, что Вашингтон готов применять силу, если это необходимо для защиты важных национальных интересов. Однако в то же время ее использование должно быть крайней мерой — на первый план выходит дипломатия.

В том же заявлении США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны.

В мире

По материалам: lenta.ru
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