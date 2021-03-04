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США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН

США упрекнули в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООНФото: Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул Соединенные Штаты в позерстве и злоупотреблении правом вето в ООН. Политик опубликовал соответствующее заявление в своем Twitter.

Иранский дипломат подчеркнул, что ситуация на мировой арене сильно изменилась с 1945 года, поэтому необходимо переписать Устав ООН и лишить пятерку постоянных членов Совета Безопасности права вето. Зариф отметил, что особенно часто этой привилегией злоупотребляет США.

Иранский министр также исключил любые переговоры о замене ядерной сделки, официально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), на новое соглашение. «Давайте прекратим заниматься позерством — наши страны уже страдали этим в 2003-2012 годах, но безуспешно — и просто будем выполнять СВПД, под которым обе страны фактически подписались», — подчеркнул Зариф.

В мае 2018-го США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. Иран ответил поэтапным прекращением выполнения своих обязательств в рамках соглашения. В начале декабря новый избранный президент США Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в сделку. Он также заявил, что планирует провести переговоры и заключить последующие соглашения с Ираном, которые бы «ужесточили и продлили ограничения на ядерную программу Ирана, а также коснулись бы ее ракетной программы».

В мире

По материалам: lenta.ru
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