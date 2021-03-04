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Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае

Стало известно, кто жестоко расправился с семьей в Пермском крае

На днях на всю страну прогремела новость о зверском убийстве, произошедшем в поселке Октябрьский Пермского края. В одном из домов были обнаружены тела матери и двоих детей-подростков. Предполагалось, что страшное преступление совершил нетрезвый глава семейства Алексей Горбунов, но позже под подозрение попал его сын.

Как выяснило следствие, Горбунов-старший, кстати, мужчина некрупный, сам стал жертвой — его лицо было настолько изувечено, что правоохранители приняли его за подростка. Сегодня утром стало известно, что 16-летнего сына Алексея задержали, и он признался в убийстве родителей и младшей сестры...

Подросток не хотел идти в школу, из-за чего поругался с мамой. В ярости юноша схватился за топор и нанес смертельные увечья близким, после чего убежал в лес. Полиции не составила труда отыскать малолетнего убийцу.

Горбунова-младшего сразу же арестовали, в скором времени будет решаться его дальнейшая судьба.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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