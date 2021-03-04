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Стас Барецкий заявил о хищении останков Жанны Фриске

Стас Барецкий заявил о хищении останков Жанны ФрискеФото: Александр Натрускин / РИА Новости

Артист Стас Барецкий, известный по участию в группах «Ленинград» и «Елочные игрушки», заявил о хищении останков российской певицы Жанны Фриске. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.

Шоумен, который также является главой «Союза профессиональных ритуальных агентов», рассказал, что получил эти сведения от приятеля, работающего на кладбище в подмосковной Балашихе, где и похоронена поп-звезда. Он добавил, что точно не знает, кто и зачем забрал останки певицы.

«Короче, все прощелкали. Эта посадка, у нас захоронение посадкой называется, буквально на третий или четвертый день была вскрыта. Но чтобы не вызывать шумихи, могилу закопали и не предали огласке. Могила на самом деле пустая», — резюмировал бывший участник группы «Ленинград». Артист предположил, что это могли сделать «либо фанаты, либо сектанты».

Ранее Стас Барецкий предлагал создать кладбище с танцплощадкой для звезд российского шоу-бизнеса. Он пообещал вынести свою инициативу на рассмотрение в Госдуму.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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