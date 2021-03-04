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Супруга Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации

Супруга Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализацииАлександр Маршал Фото: Globallookpress.com

Жена российского певца Александра Маршала опровергла информацию о его госпитализации. Об этом она сообщила корреспондентам РИА Новости.

«С Александром все в порядке, у него просто скакануло давление», — сказала супруга и директор 63-летнего музыканта Наталья Минькова. Она отметила, что сейчас артист находится дома.

Ранее сообщалось, что экс-солист группы «Парк Горького» был госпитализирован в предынсультном состоянии. Его якобы доставили в больницу в подмосковной Барвихе.

27 февраля стало известно о госпитализации композитора и певицы Людмилы Лядовой. Ее доставили в больницу с диагностированным коронавирусом в тяжелой стадии. 28 февраля ее перевели в реанимационное отделение.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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