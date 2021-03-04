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Таюрская Джарахова уже не устраивает?! Эльдар: «Хочу трахнуть всех тиктокерш»

Таюрская Джарахова уже не устраивает?! Эльдар: «Хочу трахнуть всех тиктокерш»

Сотрудник нашего портала пообщался с Эльдаром Джараховым на одном из мероприятий. Селеб заявил о, пожалуй, о своем самом необычном желании прямо с начала беседы с представителем POPCAKE. «Какое у тебя отношение к тиктокерам?» — задали Джарахову вполне серьезный вопрос. «У меня есть глобальный план — трахнуть всех тиктокерш. Каждую! Мальчики мне не интересны. Я веду TikTok, прикалываюсь. У меня там, кажется, 3,5 миллиона подписчиков, но я не слежу за цифрами. Я не тиктокер, просто лицом торгую», — выпалил Эльдар.


Впрочем, позицию парень объяснил довольно кратко и четко, за что можно ему поставить «плюсик». К сожалению, маленький плюс перекрывает большой минус… Дело в том, что недавно публика, объединив свои силы в интернет-расследовании о личной жизни Джарахова, сделала вывод в том, что на данный момент узнаваемая персона YouTube встречается с Софьей Таюрской. «Нормально вообще такой бред нести? А Соню это не обижает?», «Мда, была о ней лучшего мнения. именно о НЕЙ. Если она позволяет к себе так относиться, значит все в норме у них», — осудили Джарахова за прямоту на YouTube.


Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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