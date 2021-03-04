Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»

Влада Некрасова

Не успела Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, поругаться с курьером по доставке еды, как вновь оказалась в центре скандала. На этот раз рэперша осыпала оскорблениями визажистов, которые опоздали к ней на встречу. Звезда выбросила вещи девушек за порог, а затем разразилась гневной тирадой в адрес обслуживающего персонала.

20-летняя Инстасамка заявила, что работники сферы обслуживания — нищие люди, которые винят окружающих в своих проблемах, и им никогда не выбраться из незавидного положения. Рэперша также выпустила отдельное видео, в котором с сарказмом «извинялась» перед теми, кого оскорбила. Фанаты с пониманием отнеслись к звезде, а вот некоторые уверены: артистка попросту использует ситуацию для продвижения проектов. «Понятно, что это постановка», — говорила Ирина Смелая о конфликте с визажистами.

А вот комик Хетаг Хугаев считает, что неважно, выдумала ли Инстасамка скандал или нет. Ведь, несмотря на подмоченную репутацию, блогер все равно остается любимицей миллионов людей. «Обидно, что можно быть известным в нашей стране, когда ты ведешь себя вот так и транслируешь подобное. У тебя все равно остается аудитория. Она говорит: «Вы все — обслуживающий персонал», — и при этом у нее концерт в Нижневартовске», — негодовал он на YouTube-канале Woo Doo Media.

В ответ Смелая подметила, что Инстасамка не всегда является хозяйкой положения. «Ты сама становишься обслуживающим персоналом. Ты же выступаешь перед людьми. Мы все обслуживающий персонал. Я сына обслуживаю, например. Выполняю все его капризы, только чтобы он не нервничал», — поделилась бывшая жена Ильи Прусикина.

Исполнительница хита «Алтын» добавила, что выходки Инстасамки всего лишь нелепые попытки подогреть интерес к своей персоне и музыке. Причем поведение, как и песни, она попросту копирует у более успешных коллег. «То, что она делает, некруто и некрасиво, — заявила Ирина. — Понятно, что это тупорылый пиар. Ее пиарщик — болван, который не знает, как делать правильно. Сравните образы ее и Моргенштерна. То, как преподносят последнего — гениально. А вот то, как это работает у Инстасамки — тупорыло».