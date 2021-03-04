Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»

Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»

Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»

Не успела Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, поругаться с курьером по доставке еды, как вновь оказалась в центре скандала. На этот раз рэперша осыпала оскорблениями визажистов, которые опоздали к ней на встречу. Звезда выбросила вещи девушек за порог, а затем разразилась гневной тирадой в адрес обслуживающего персонала.


20-летняя Инстасамка заявила, что работники сферы обслуживания — нищие люди, которые винят окружающих в своих проблемах, и им никогда не выбраться из незавидного положения. Рэперша также выпустила отдельное видео, в котором с сарказмом «извинялась» перед теми, кого оскорбила. Фанаты с пониманием отнеслись к звезде, а вот некоторые уверены: артистка попросту использует ситуацию для продвижения проектов. «Понятно, что это постановка», — говорила Ирина Смелая о конфликте с визажистами.

А вот комик Хетаг Хугаев считает, что неважно, выдумала ли Инстасамка скандал или нет. Ведь, несмотря на подмоченную репутацию, блогер все равно остается любимицей миллионов людей. «Обидно, что можно быть известным в нашей стране, когда ты ведешь себя вот так и транслируешь подобное. У тебя все равно остается аудитория. Она говорит: «Вы все — обслуживающий персонал», — и при этом у нее концерт в Нижневартовске», — негодовал он на YouTube-канале Woo Doo Media.

В ответ Смелая подметила, что Инстасамка не всегда является хозяйкой положения. «Ты сама становишься обслуживающим персоналом. Ты же выступаешь перед людьми. Мы все обслуживающий персонал. Я сына обслуживаю, например. Выполняю все его капризы, только чтобы он не нервничал», — поделилась бывшая жена Ильи Прусикина.

Исполнительница хита «Алтын» добавила, что выходки Инстасамки всего лишь нелепые попытки подогреть интерес к своей персоне и музыке. Причем поведение, как и песни, она попросту копирует у более успешных коллег. «То, что она делает, некруто и некрасиво, — заявила Ирина. — Понятно, что это тупорылый пиар. Ее пиарщик — болван, который не знает, как делать правильно. Сравните образы ее и Моргенштерна. То, как преподносят последнего — гениально. А вот то, как это работает у Инстасамки — тупорыло».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с Навальным
Разработчик «Новичка» оценил выводы разведки США об инциденте с
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Россия пообещала ответить на санкции Евросоюза
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Кадыров потребовал от ФБР 250 тысяч долларов наличными в чемодане
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени Джорджа Флойда
Палата представителей США поддержала полицейскую реформу имени
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Американский дипломат рассказал о «жестком» подходе Байдена к Украине
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Илон Маск создаст в Техасе "Звездную базу"
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
Microsoft показала платформу смешанной реальности Mesh
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток заключенных
В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый пиар»
Tatarka высмеяла Инстасамку за унижение визажистов: «Это тупорылый
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда трахалась с чужим мужиком»
Феофилактова о Романец: «Она думала половыми органами, когда
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не потерял страдающую анорексией дочь
Вячеслав Малафеев обрел новую любовь после гибели жены, но едва не
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Юрист раскрыла россиянам обман при КТ и МРТ
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае
Мишустину подарили жвачку из смолы на заводе бальзамов в Горном Алтае

Еще по теме

Инстасамка обратилась к доставщикам еды после скандала: «Надеюсь, вы харкнули мне в бургер»
Инстасамка обратилась к курьерам после скандала: «Надеюсь, вы харкнули мне в бургер»
Инстасамка отказалась платить таксисту и разбила стекло машины
Хайп продолжается! Инстасамка устроилась работать в маникюрный салон