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Тяжелобольной Моисеев с трудом отпраздновал 67-летие

Тяжелобольной Моисеев с трудом отпраздновал 67-летие

Ранее ходили слухи о том, что Борис Моисеев тяжело болен и живет в нищете и одиночестве. Однако, его близкий друг и по совместительству директор Сергей Горох, помогающий певцу в быту и других делах, сообщил хорошую новость: артист пышно празднует свое 67-летие.


«Планировали приехать и друзья из Ялты. Накрываем большой стол. Боря заказал фаршированные перцы, оливье и мандарины — как в Новый год. Но по сути для каждого человека это он и есть», — рассказывал он о планах «СтарХиту».

Не оставляет без поддержки и внимания своих друзей неподражаемая Примадонна, которая ежегодно звонит Моисееву в этот день и лично поздравляет именинника.

 «Он, конечно, ждет теплых слов от нее и Максима Галкина, точно что-то душевное придумают. Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении», — делится деталями публичной жизни Бориса Сергей Горох.

[media=https://www.instagram.com/p/CL-LzKiMaSf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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