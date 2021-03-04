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Тэхён – официально самый успешный участник BTS

Тэхён – официально самый успешный участник BTS

Песня «Sweet Night» установила рекорд.

Задумывались ли вы когда-то, кто из группы BTS – самый успешный? Если нет, то мы дадим ответ на этот вопрос. Этим человеком является Ви (V)!

Помимо того, что парня любят миллионы поклонников в составе группы BTS, так он еще и покоряет сердца публики и в качестве сольного артиста.


Многие его песни занимают лидирующие позиции в чартах iTunes. За Ви следят миллионы поклонников по всему миру. Все это доказывает, что Ви – очень влиятельный артист.

Например, его песня «Sweet Night» установила очередной рекорд. Трек занял первое место в 117 регионах, благодаря чему Ви стал самым юным артистом в мире, который смог добиться таких результатов.

Но все-таки у Ви есть серьезный конкурент из группы, который сейчас набирает обороты. Это – Чонгук (Jungkook). Дело в том, что оба парня в скором времени выпустят свои сольные альбомы, возможно, примерно в одно время. Вы представляете, как будут метаться поклонники BTS! Разорваться же невозможно!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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