"Трусы свои я стираю сама и дома!": Седокова назвала шоу Галкина "говном"

Вадим Карасев

Накануне 38-летняя Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу "Сегодня вечером", возмутившись из-за сюжета о ее многочисленных браках и разводах. После случившегося певица назвала передачу Максима Галкина "говном", сообщает Cosmopolitan.

В эфире посдеднего шоу "Сегодня вечером" негодующая Анна Седокова встала из-за стола и покинула студию. Певица впоследствии опубликовала в соцсетях видеообращение к поклонником, в котором прокомментировала свой скандальный поступок.



"Спасибо большое за ваши письма в директ, за ваши комментарии и слова поддержки. Ужасно, что вы посмотрели это говно. И ужасно, что сегодня существует такая журналистика. Я приходила на передачу о self-made woman, которая называлась "Женщины, которые добились", делиться секретами по бизнесу, а не чтобы трусы стирали мои. Трусы свои я стираю сама и дома! Я вас сильно люблю", - заявила исполнительница.



Поклонники поддержали своего кумира, призвав Анну Седокову не принимать случившееся близко к сердцу.

"Не стоит так переживать, оно того не стоит", "Любим тебя, Анечка. Забудь об этом недоразумении", "Мне тоже было стыдно слушать, как тебя обсуждали. Ты правильно сделала, что ушла со съемочной площадки", "Вы сделали себя сами. Прославились, заработали, реализовались как жена и мама. Шлите хейтеров лесом", "Некрасиво с вами обошлись. Не ходите больше на такие передачи", - пишут пользователи сети.

Напомним, во взбесившем исполнительницу сюжете говорилось о ее браке с футболистом Валентином Белькевичем, который распался через некоторое время. Также рассказывалось о ее втором муже Максиме Чернявском, увезшем дочь в США после развода, и третьем супруге Артеме Комарове, с которым певица рассталась после родов. Анна Седокова осталась недовольна увиденным в ролике.

Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: "Она вышла замуж и сразу развелась". Мне кажется, что 4 года — это много. Да, кому-то повезло — он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки — бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне. Я не доверяю мужчинам, совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, — он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?

Ведущий программы "Сегодня вечером" Максим Галкин попытался оправдаться перед Анной Седоковой.

"Ты можешь заклеймить этого редактора. Не я делал этот сюжет. Но в нем говорится, что ты сексуальная, красотка, золотой состав "ВИА Гры". И тебе все это не понравилось", — заявил супруг Аллы Пугачевой.

Как отмечает Cosmopolitan, Анна Седокова призналась, что ей неудобно перед мужем Янисом Тиммой — певица не думала, что на Первом канале ее заставят посмотреть негативный сюжет, пригласив в студию.

Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. Я безумно люблю своего мужа. И безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня, настоящую. Он ни разу не упрекнул меня за детей и фото в трусах.

Несмотря на предложение Максима Галкина посмотреть интервью с матерью Яниса Тиммы, Анна Седокова встала из-за стола и покинула студию.

"Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть <...> Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!" — цитирует певицу "Стархит".



Как писал NEWSTES, ранее Седокова поздравила женщин с приближающимся 8 Марта, выставив напоказ свои кудрявые подмышки.