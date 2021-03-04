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Тысячи россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Тысячи россиянок захотели сняться в фильме на МКСФото: НАСА / Wikimedia

Около трех тысяч девушек из России зарегистрировались для участия в конкурсе на главную роль в первом художественном фильме, снятом в космосе. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.

По его словам, в финале будут участвовать как знаменитые актрисы так и неизвестные, а также несколько девушек без актерского опыта. Медиаменеджер отметил, что на днях на Первом финализируют список из 30 участниц, их отправят на медкомиссию, а двух победительниц — актрису и дублера — объявят только после обследования и прохождения учебно-тренировочного курса подготовки в Школе космонавтов.

О съемках первого в истории художественного фильма, который будет снят в космосе, «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White объявили в сентябре 2020 года. В рамках сюжета картины под рабочим названием «Вызов» главный герой полетит на Международную космическую станцию (МКС). Полет запланирован на осень 2021 года на российском транспортном пилотируемом корабле «Союз МС».

Кинокартину будут продюсировать лично Эрнст и гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Режиссером станет Клим Шипенко, который снял такие фильмы, как «Салют 7» и «Холоп».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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