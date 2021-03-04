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Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса

Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавирусаФото: ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова / РИА Новости

Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в интервью RT.

Как объяснил ученый, «КовиВак» является инактивированной цельновирионной вакциной, поэтому она должна быть эффективна против разных штаммов коронавируса. Препарат, по его словам, «очень нежный» и не имеет противопоказаний и побочных эффектов. «Может быть нежелательная болезненность в месте укола, с которой люди в общем справляются», — отметил он. Всего необходимо будет сделать два укола, но это связано не с препаратом, а с особенностями организма, пояснил специалист.

Ишмухаметов также напомнил о сопутствующих заболеваниях, негативно влияющих на иммунологическую реакцию. По словам ученого, иммунный ответ тех или иных групп людей может быть исследован в третьей фазе испытаний. «Думаю, что скорее будет идти речь не о противопоказаниях, а о необходимости дополнительных инъекций», — добавил он.

Препарат разрабатывался почти год и уже получил регистрационное удостоверение. В течение этого срока был выделен сам вирус, а также проведены доклинические и две фазы клинических испытаний. Первая партия вакцины поступит в гражданский оборот ориентировочно 20 марта.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января по поручению главы государства. На данный момент прививку можно сделать препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Россия

По материалам: lenta.ru
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