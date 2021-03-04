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Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна

Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна

В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, что из-за третьей волны коронавируса в Украине могут ввести локдаун. Об этом сообщает Hromadske.

«Надо констатировать, что в Украине началась третья волна коронавируса. Винницкая, Закарпатская области в „оранжевой“ зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будут в „красной“ зоне, придется возвращаться к локдауну», — сказал Денис Шмыгаль.

При этом он отметил, что локдаун — крайне нежелательная мера. В приоритете — адаптивный карантин

«Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином», — отметил премьер-министр.

Возвращение локдауна произойдет, если 65% коек в каждой области и в целом по Украине будут заполнены больными коронавирусом.

Напомним, известный академик предупредил, что Украину накроет новая волна пандемии COVID-19.

Украина

По материалам: fakty.ua
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