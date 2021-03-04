Утренние привычки, которые откроют путь к успеху и благополучию

Вадим Карасев

Утро — самое важное время всего дня. Именно утром мы заряжаемся позитивной энергией на весь день и настраиваем себя на то, насколько благоприятным и продуктивным он будет. Эксперты рассказали о полезных утренних привычках, которые помогут вам стать успешнее во всем.

Очень полезными являются утренние ритуалы на везение и успех, но вы можете обойтись и без них, если начнете следовать описанным далее привычкам. Помните о том, что ваша жизнь полностью зависит от вас самих.

Правильное время подъема

Дело не в том, насколько поздно или рано вы встаете, а в том, сколько вы спали. Нужно подстроиться под свои ритмы жизни и создать свой режим дня. Например, вы начинаете работать в 10 утра. Это значит, что при желании вы можете спать вплоть до 9 утра. Допустим, вам удобно вставать в 8 часов. Это значит, что вы должны лечь спать максимум в полночь, чтобы проспать восемь часов и успеть зарядиться энергией за это время. У всех людей идеальное время сна разное. Кому-то нужно девять часов, чтобы выспаться, кому-то хватает шести.

Согласно исследованиям, когда человек спит ровно столько, сколько ему необходимо для ощущения бодрости, его биополе становится очень сильным и стойким. Любые проблемы в течение дня преодолеваются заметно легче. Чакры открыты с самой первой секунды дня.

Зарядка + стакан воды

Физическая активность очень важна. Необходимо начинать свой день с зарядки. Это могут быть простейшие силовые упражнения и немного упражнений на растяжку. После них ваше тело будет заряжено позитивной энергией и готово к великим свершениям.

Дополнить правильное пробуждение стоит стаканом воды. Чистая вода утром является источником живительной силы. Не налегайте сразу на кофе. Лучше выпейте воды и съешьте яблоко.

Любимое дело

Утром обязательно нужно заняться чем-нибудь позитивным. Например, тем, что вам нравится делать больше всего на свете. Например, если человек увлечен игрой на музыкальном инструменте, ему стоит поиграть на нем. Если женщина любит вышивать, ей стоит занять себя этим хотя бы на полчаса. Кто-то любит бегать, кто-то смотрит сериалы и так далее.

Секрет в том, чтобы заниматься чем-то таким, от чего у вас повышается настроение. В таком случае путь на работу будет более приятным. Самое главное — не торопиться. Важно распределить все свое время так, чтобы вы не торопились, не нервничали. Так можно легко испортить себе настроение и навлечь проблемы.

Медитации

Утром очень полезно медитировать, особенно если это медитации на поиск жизненного пути. Погружение внутрь своего сознания происходит довольно быстро и легко. Психологи и мастера эзотерики советуют медитировать утром, прокручивая в мыслях свои цели, приоритеты, амбиции.

Научиться медитировать нетрудно. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как это можно сделать и почему это не сложно. Медитации откроют путь к успеху.

Наведение порядка

Не стоит уходить из дома, оставляя беспорядок в квартире или доме. Утром нужно заправить кровать, помыть посуду, если вы не сделали этого перед сном. Нужно собрать небрежно валяющиеся вещи. Дело не столько в том, что вы вернетесь и увидите порядок, а в том, что вы будете ощущать себя лучше, сделав важное дело еще до того, как приступили к работе. Эта привычка помогает становиться успешнее в целом.

Никакого телевизора, социальных сетей и новостей

Новости и просмотр ленты в социальных сетях лучше оставить на перерывы на работе. Дома же стоит сфокусироваться на чем-то позитивном. Информация о том, что происходит в мире, утром может только навредить вам.

Например, если произошло что-то плохое, вы можете расстроиться, чем зарядите себя негативной энергией. Не пишите никаких комментариев, чтобы не наткнуться на грубость людей. Интернет и телевизор — это источник отрицательной энергии. Послушайте лучше расслабляющую музыку.