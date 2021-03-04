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В 2023 году на базе лицея в Горно-Алтайске появится центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

В 2023 году на базе лицея в Горно-Алтайске появится центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

В рамках рабочего визита в Республику Алтай Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин побывал в Республиканском классическом лицее в Горно-Алтайске, где его сопровождал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Михаил Мишустин посетил несколько уроков, осмотрел учебные классы и ознакомился с презентацией проекта нового комплекса зданий лицея. Отвечая на просьбу одной из учащихся, премьер-министр также пообещал помочь решить вопросы с отсутствием в лицее спортивного зала и общежития.

Сегодня в лицее обучаются 413 человек из разных районов республики, в том числе отдалённых. Он является ресурсным центром и инновационной площадкой Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай. В 2020 году в учебном заведении обновили материально-техническую базу в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование», а в 2023 году на его базе планируется создать центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». К 2024 году такие центры появятся в каждом субъекте Российской Федерации.

Общество

По материалам: edu.ru
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