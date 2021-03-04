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В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых детских садов и школ

В ближайшие три года в Прикамье планируется построить 39 новых детских садов и школ

В ближайшие три года в Пермском крае запланировано строительство 25 школ и 14 детских садов. Новые образовательные учреждения смогут принять почти 16 тыс. детей. Современные школы появятся в 18 муниципальных образованиях, а садики – в 9 территориях Пермского края, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию девять школ на 4194 учащихся и девять детских садов на 1910 мест – это почти половина от плана на 2021–2023 гг. В их числе – два долгостроя, возведение которых началось еще в 2013 году. 

Кроме того, Пермским краем ведутся переговоры с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» и группой компаний «Просвещение» по вопросу строительства на территории Перми и Пермского муниципального района еще девяти общеобразовательных школ. Проработка вопроса началась в связи с внесением изменений в государственную программу «Развитие образования». При реализации проекта будет использован механизм государственно-частного партнерства. 

К контролю строительства объектов будут привлечены активисты региональной Общественной палаты и Общероссийского народного фронта. 

Общество

По материалам: edu.ru
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