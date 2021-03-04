В BTS глобальные изменения: Чимин сообщил о 8 участнике группы… И это девушка!

Влада Некрасова

Во время недавнего интервью Чимин (Jimin) делился с фанатами информацией о треке “Life Goes On”, в связи с чем в сети появились дебаты о припеве трека. Фанаты уверены, что BigHit прибегли к небольшой хитрости и выставили женский голос за голос Чимина, ведь сам парень вряд ли может петь так высоко.

Мочи признался, что такая идея возникала и у него, и у продюсера. Они обсуждали возможность пригласить на запись трека какую-либо звезду-девушку, отметив, что это было бы прекрасное дополнение к песне.

«Но дело в том, что мы были в такой ситуации, когда нужно срочно найти человека, а времени не было», — делился певец. Именно поэтому сотрудники на площадке, пообщавшись, решили, что наилучшим из всех предложенных вариантов по «сборке» припева будет сделать вставку с потрясающим ангельским голосом Чимина, у которого, кстати большой голосовой диапазон. «И тогда я подумал, что должен попытаться спеть это. Так будет даже лучше», — прокомментировал кумир миллионов.

Хорошо, когда в группе есть такой талантливый музыкант! С ним не приходится искать дополнительных артистов в сжатые сроки!