В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

Вадим Карасев

Инга Юмашева Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 марта.

По ее словам, исключение этой медицинской услуги из сферы деятельности частных клиник позволит «существенно улучшить и статистику» и сократить число криминальных абортов.

В ходе конференции «Единой России», посвященной правовым и законодательным аспектам поддержки семей и семейных ценностей, она подчеркнула, что цель ужесточений — отказ женщины от аборта не из-за запретов, а из-за осознания ценности человеческой жизни.

В свою очередь, депутат Владимир Крупенников предложил ужесточить ответственность за пропаганду абортов. По его словам, речь в том числе идет о рекламе безопасности абортов.

В ходе мероприятия парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в котором говорится о необходимости введения в России запрета на пропаганду смены пола. Кроме этого в УК предлагается ввести понятие «плод человека» и «криминальный (незаконный) аборт» и уголовную ответственность за него.

В январе президент Владимир Путин заявил, что важно не только отговорить женщину, решившуюся на аборт, но и создать условия для помощи в воспитании и обеспечении ребенка.