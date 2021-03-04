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В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году

В Хабаровском крае рассказали о поддержке сельхозпредприятий в 2021 году
Сельхозпредприятия Хабаровского края получат на развитие в текущем году более 700 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщает РИА Новости минсельхоз региона.

"Существуют на данный момент механизмы господдержки, а их более сорока, чтобы не допустить банкротства ни одного из хозяйств края, чтобы все производители вышли на весенне-полевые работы вовремя. В этом году на эти цели запланировано 728,4 миллиона рублей, это средства федерального и краевого бюджетов", - сказал зампред правительства края, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр Шкурин.

Он отметил, что среди ключевых задач, которые намечены на предстоящий сельскохозяйственный год - эффективное и рациональное проведение посевной кампании, сохранение плодородия почв, увеличение урожайности сельхоз культур.

По информации профильного министерства, в крае доступна система страхования с господдержкой. Предприятия оплачивают только 50% стоимости полиса, остальную половину суммы при заключении договора страховщику переводит региональный минсельхоз.

Кроме того, для поддержки фермеров и сельхозпредприятий региона увеличена ставка субсидии на поддержку собственного производства молока с 6,5 до 12 рублей. Число сельхозтоваропроизводителей края, обратившихся за данной субсидией, увеличилось за счёт сокращения бюрократических формальностей для получения выплаты.

Экономика

По материалам: ria.ru
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