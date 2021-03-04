В Иркутской области задержали начальников СИЗО-1 и ИК-6 из-за пыток заключенных

Вадим Карасев

В Иркутской области в рамках дела о применении насилия к двум заключенным задержаны руководители оперативного отдела следственного изолятора № 1 и исправительной колонии № 6, передает ТАСС.

"При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1", — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Там уточнили, что начальник ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела о противоправных деяниях со стороны осужденных в отношении Бакиева, а начальник оперативного отдела СИЗО-1 — в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О. До окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности в региональном управлении ФСИН будет работать группа сотрудников центрального аппарата ведомства.

21 января сообщалось, что начальники ИК-6 и СИЗО-1 отстранены от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного. СК возбудил уголовное дело о халатности сотрудников ФСИН и совершении противоправных действий против 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред.