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В Якутии завершилось мероприятие «День профессий будущего – 2021»

В Якутии завершилось мероприятие «День профессий будущего – 2021»

В Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) завершилось республиканское профориентационное мероприятие «День профессий будущего». Оно прошло в очном и онлайн-формате и собрало более 7 тысяч участников – школьников, родителей, студентов, педагогов, психологов и тьюторов, сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Саха (Якутия).

Главная цель – помочь школьникам осознать, какие компетенции и личностные качества нужно развивать, чтобы быть востребованным в постоянно меняющемся мире.

В рамках мероприятия прошли открытые сессии, круглые столы, вебинары и мастер-классы. 

Общество

По материалам: edu.ru
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