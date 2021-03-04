В Якутии завершилось мероприятие «День профессий будущего – 2021»

Влада Некрасова

В Центре опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) завершилось республиканское профориентационное мероприятие «День профессий будущего». Оно прошло в очном и онлайн-формате и собрало более 7 тысяч участников – школьников, родителей, студентов, педагогов, психологов и тьюторов, сообщает пресс-служба Министерства образования Республики Саха (Якутия).

Главная цель – помочь школьникам осознать, какие компетенции и личностные качества нужно развивать, чтобы быть востребованным в постоянно меняющемся мире.

В рамках мероприятия прошли открытые сессии, круглые столы, вебинары и мастер-классы.