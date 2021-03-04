В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca

Лидия Мартынова

Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Среди трех новых случаев смерти двум пациентам было более 50 лет. Оба мужчины были пациентами в больницах по уходу за пожилыми людьми. Один скончался через 41 час после прививки, другой через 15 часов. Еще один случай смерти произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациентом в учреждении по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она скончалась через 15 часов после прививки.