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В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca

В Южной Корее еще три человека умерли после прививки AstraZeneca
Южная Корея расследует уже пять случаев смерти у пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у всех были сопутствующие заболевания, сообщило корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Среди трех новых случаев смерти двум пациентам было более 50 лет. Оба мужчины были пациентами в больницах по уходу за пожилыми людьми. Один скончался через 41 час после прививки, другой через 15 часов. Еще один случай смерти произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациентом в учреждении по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она скончалась через 15 часов после прививки.

В мире

По материалам: ria.ru
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