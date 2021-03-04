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В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студента

В Конгрессе США призвали Россию освободить осужденного американского студентаФото: TOM BRENNER / Reuters

В Конгрессе США призвали Россию освободить американского студента Тревора Рида, который был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. Об этом сообщается на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей.

По словам авторов резолюции, Рид, который является техасцем в восьмом поколении и бывшим морским пехотинцем, проведет почти десять лет своей жизни в российской тюрьме за преступления, в которых он не виновен. Они подчеркнули, что преследование американского студента является «политически мотивированным».

Ранее Рид объяснил свое поведение литром выпитой водки. Перед оглашением приговора американец также пообещал больше никогда не пить данный алкогольный напиток.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

В мире

По материалам: lenta.ru
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