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В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов

В Краснодарском крае отремонтируют семь спортивных залов

В 2021 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» будет проведен капитальный ремонт в семи спортзалах сельских школ Краснодарского края, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодёжной политики региона.

В школах Абинского, Красноармейского, Курганинского и Усть-Лабинского районов обновят помещения для занятий физкультурой, раздевалки, душевые и тренерские, установят современное оборудование.

На обновление материально-технической базы школьных спортзалов выделено из федерального и краевого бюджетов более 20 млн рублей.

В прошлом году в рамках нацпроекта отремонтировали 11 сельских спортивных залов в семи муниципальных образованиях Краснодарского края.

Общество

По материалам: edu.ru
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