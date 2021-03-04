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В Кремле исключили отказ России от Курил

В Кремле исключили отказ России от КурилФото: Андрей Шапран / РИА новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил отказ России от Курильских островов и раскритиковал публикации японских СМИ, в которых рассматривается передача территорий после смены власти в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля призвал не читать издания, которые развивают данную тему. «Не читайте эти СМИ. Во всех странах, в том числе в Японии, очень много экстремистов, очень много приверженцев таких ультравзглядов и очень много тех, кто пытается этими ультравзглядами заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений», — сказал Песков.

В середине февраля генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что Токио хочет добиться окончательного решения вопроса о принадлежности Курильских островов с Россией. «Думаю, что правительство и впредь будет настроено на настойчивые переговоры в соответствии с нашим основным курсом на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнул он.

В МИД России отреагировали на заявление Като и подчеркнули, что тему возможной передачи Россией Курильских островов Японии невозможно обсуждать в контексте заключения мирного договора.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва в свою очередь не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Россия

По материалам: lenta.ru
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