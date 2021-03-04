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В Кремле заявили, что Россия уже добилась суверенитета

В Кремле заявили, что Россия уже добилась суверенитета
Суверенитет очень дорого стоит, "подавляющее большинство стран в мире не могут себе позволить такой роскоши", Россия же его уже добилась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все, что делается (президентом РФ Владимиром – ред.) Путиным, внутри страны в первую очередь, и на международной арене, направлено на повышение благосостояния наших людей, на развитие нашей страны. А настоящее развитие страны может быть только в суверенном формате. Суверенитет очень дорого стоит. И подавляющее большинство стран в мире не могут себе позволить такой роскоши. Мы относимся к этому узкому кругу стран, мы уже этого добились", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что ЕС теряет суверенитет.

В мире

По материалам: ria.ru
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