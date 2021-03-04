Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова

В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова

В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова
. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма у России "в любой момент".

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.

Политика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
В преддверии отставки главы Генштаба в Ереване заметили войска
В преддверии отставки главы Генштаба в Ереване заметили войска
Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения за выборами
Российские и казахстанские общественники обменялись опытом наблюдения
В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем
В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали
Дело о похищении Семинского: Рудьковского перехватили в аэропорту
Дело о похищении Семинского: Рудьковского перехватили в аэропорту
С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше хорошее впечатление о них
С этим невозможно смириться… Факты о BTS, которые испортят ваше
Ящук: «Во время секса думала, как выглядит грудь. Мало того, что огромная ареола, так еще соски не стояли!»
Ящук: «Во время секса думала, как выглядит грудь. Мало того, что
Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи делает хуже»
Ксения Собчак: «Шнуров профукал Матильду. Новая жена для Сережи
Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время его ждала»
Комик Евгений Чебатков: «Отец отсидел 17 лет, и мама все это время
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
В Кремле исключили отказ России от Курил
В Кремле исключили отказ России от Курил
Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера
Российский врач назвал способы замедлить развитие болезни Альцгеймера

Топ на сегодня

Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Dima LED и группа Refelding. Путь к известности
Музыкальный феномен Райза
Музыкальный феномен Райза
Восхождение русского КаИNа
Восхождение русского КаИNа
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма коронавируса
Вирусолог описал особенности устойчивого к вакцинам штамма

Еще по теме

В Госдуме прокомментировали призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма
Военный эксперт оценил призыв украинского политика к захвату Крыма
В Крыму отреагировали на призыв украинского политика к захвату полуострова
Бывший соратник Януковича назвал Красную площадь целью украинского блицкрига