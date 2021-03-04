В Крыму назвали "сплошным безумием" призыв Черновол к захвату полуострова

Анастасия Иванова

. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием призыв экс-депутата Верховной рады Украины о подготовке к захвату Крыма у России "в любой момент".

Ранее украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол в эфире телеканала "Прямой" призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". По ее мнению, необходимо дождаться, когда "в России начнутся процессы турбулентности", чтобы воспользоваться этим моментом для захвата полуострова военным путем.