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В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT

В МИД прокомментировали отказ немецких банков обслуживать RT
Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов предупредил статс-секретаря Германии Мигеля Бергера, что из-за отказа немецких банков обслуживать Russia Today Россия может принять ответные меры в адрес немецких СМИ, сообщает МИД РФ.


"Привлечено внимание к проблемам, возникающим у работающего в ФРГ подразделения российского медиахолдинга Russia Today – "RT DE" – по причине отказа ряда немецких банков в обслуживании его счетов. Указано на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ в РФ, если ФРГ не обеспечит нормальную работу российских СМИ.

Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая.
В мире

По материалам: ria.ru
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