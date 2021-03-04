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В МИД рассказали о поддержке российской оппозиции странами Запада

В МИД рассказали о поддержке российской оппозиции странами ЗападаФото: Екатерина Матюшина / «Коммерсантъ»

Российскую оппозицию поддерживают страны Запада. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов — и отношений с Россией, неумения и невозможности под давлением Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал: и аргументации, и возможности поддержки, и политики, и информации — всего», — рассказала дипломат.

По ее словам, при этом ЕС закрывает глаза на свои внутренние проблемы. Захарова отметила, что в европейских странах достаточно примеров политического и уголовного преследования разных политиков. Помимо этого, она напомнила о проблемах, связанных с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

Американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет.

В мире

По материалам: lenta.ru
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