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В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппе

В Минздраве сравнили смертность при коронавирусе и гриппеФото: Алексей Даничев / РИА Новости

Смертность при коронавирусе и гриппе составляет около 17 процентов. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов. Его слова приводит РИА Новости.

«Оказалось, что она [летальность при COVID-19 и гриппе] сопоставима. (...) Данные достаточно свежие, полноценная публикация», — сказал Бойцов.

Кроме того, он сравнил необходимость лечения в реанимации у пациентов с коронавирусом и гриппом. У последних она составляет 61 процент, тогда как у больных COVID-19 — 14 процентов. «И этот факт показывает, что на самом деле здесь "разбавленная" летальность при COVID за счет того, что госпитализируются больные не только тяжелые, как это бывает при гриппе», — отметил специалист.

Ранее внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова заявила, что пандемия коронавируса может привести к росту детской смертности. Это будет зависеть от вакцинальных программ, которые реализуются в России, в том числе от плановых, отметила специалист.

Россия

По материалам: lenta.ru
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