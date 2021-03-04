В Москве началась реставрация императорского воспитательного дома

Вадим Карасев

В Москве началась реставрация Московского императорского воспитательного дома, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы Мосгорнаследия.



Императорский воспитательный дом был построен по проекту архитектора Карла Бланка во второй половине XVIII века, его заложили в 1764 году при Екатерине II по инициативе просветителя Ивана Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников.

Комплекс находится на Москворецкой набережной по адресу Китайгородский проезд, 9. Это крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода и самое значительное сооружение раннего классицизма в городе. Ранее тут располагалась Академия РВСН, но в 2015 году она переехала в Балашиху. После реставрации весь комплекс из нескольких зданий приспособят под современные нужды.

Внутри здания уже установили поддерживающие деревянные конструкции и металлические бандажи, укрепили поддерживающие деревянные конструкции окон; здание утеплено, начались работы по усилению фундаментов. Реставрацией и редевелопментом воспитательного дома занимается компания "Бецкой". Специалисты приступили к установке специально разработанных строительных лесов, их монтаж должен завершиться в третьем квартале 2021 года.