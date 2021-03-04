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В Подмосковье почти 14 тысяч учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

В Подмосковье почти 14 тысяч учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

В Подмосковье почти 14 тысяч учащихся приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщает Министерство образования Московской области.

Это на 35% выше по сравнению с показателями прошлого учебного года.

«В этом году мы расширили количество площадок проведения регионального этапа: 90 площадок вместо прошлогодних 28. Эта мера позволила сделать процедуру участия в олимпиаде доступной для каждого ребенка из любого городского округа», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

В олимпиаде участвовали учащиеся 9–11-х классов образовательных организаций региона. Ребята проверяли свои знания по 24 школьным предметам. Организатором регионального этапа в Подмосковье выступил образовательный центр «Взлет».

Самыми популярными предметами регионального этапа в этом году стали обществознание (1515 участников), русский язык (1486), литература (1340), история (927) и право (872).

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Общество

По материалам: edu.ru
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