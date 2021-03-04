В преддверии отставки главы Генштаба в Ереване заметили войска

Вадим Карасев

В столице Армении Ереване заметили полицейские войска. Это произошло на фоне противостояния главы правительства Никола Пашиняна и начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Сегодня президент Армен Саркисян во второй раз не утвердил указ Пашиняна об отставке его оппонента. В соответствии с законами Армении, он в любом случае вступает в силу.

"Президент Республики продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех, используя институт Президента в качестве платформы, вести переговоры", — заявили в пресс-службе Саркисяна.

В феврале в Армении начался новый виток внутреннего противостояния после слов Пашиняна о том, что ракеты "Искандера" во время конфликта с Азербайджаном "не взрывались или взрывались на 10%". Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян высмеял это заявление, после чего был уволен. В ответ Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, сам он назвал происходящее попыткой государственного переворота и безуспешно попытался уволить еще и начальника Хачатряна.