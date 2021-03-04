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В Прикамье для 164 школ закупят современную технику

В Прикамье для 164 школ закупят современную технику

В Пермском крае объявлен аукцион на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования в рамках нацпроекта «Образование». В 164 школы Пермского края поступят 300 интерактивных комплексов, почти 3 тысячи ноутбуков, более 150 многофункциональных устройств, а также телевизоры с функцией Smart TV и сетевое оборудование, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Все закупленное оборудование позволит внедрить целевую модель цифровой образовательной среды (ЦОС) в школы региона, а также создать равные условия для получения качественного образования благодаря подключению к федеральной информационно-сервисной платформе.

Министр образования и науки региона Раиса Кассина подчеркнула: «Участие Пермского края в проекте внедрения целевой модели ЦОС не отменяет традиционного очного образования. Все оборудование, которое мы закупаем, направлено лишь на усовершенствование образовательного процесса».

Напомним, в 2020 году в 101 школу Прикамья в рамках нацпроекта «Образование» поступили 3,8 тыс. ноутбуков, 202 интерактивных комплекса, 101 многофункциональное устройство.

Всего в 2021–2022 гг. 262 школы оснастят современной компьютерной и презентационной техникой. Для этого регион получил федеральное финансирование в размере почти 770 млн руб. в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Общество

По материалам: edu.ru
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