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В рамках акции "Елка желаний" было исполнено 13,5 тыс. заявок от детей и пожилых людей

В рамках акции "Елка желаний" было исполнено 13,5 тыс. заявок от детей и пожилых людей

Более 13,5 тыс. заявок, поступивших от детей и пожилых людей, были исполнены в рамках акции "Елка желаний", сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Реализация желаний проходила с 5 декабря 2020 года по 28 февраля, 13,5 тыс. желаний исполнено — это больше в два раза по сравнению с прошлым годом", — сказал Комиссаров.

Заявки принимались с 16 ноября по 15 декабря 2020 года, в общей сложности организаторы акции получили около 26,5 тыс. обращений, что в два раза больше, чем в ходе прошлогодней акции.

"За цифрами статистики стоит более важная вещь: все больше и больше людей хотят и готовы участвовать в подобных благотворительных проектах, становятся волонтерами и оказывают посильную помощь. Это самый главный результат акции — она популяризирует добровольчество, приобщает к культуре взаимопомощи и делает хоть чуточку счастливее множество россиян, которым нужна помощь", — подчеркнул Комиссаров.

Он напомнил, что в акции приняли участие высшие должностные лица страны: президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, члены правительства, губернаторы, представители коммерческих организаций и волонтеры.

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По материалам: uposters.ru
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