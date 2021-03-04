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В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у перенесших COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали продолжительность иммунитета у перенесших COVID-19Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В большинстве российских регионов продолжительность иммунитета, сформированного после перенесенного COVID-19, сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления. Об этом рассказала заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова, передает ТАСС.

«Причем доля сероположительных [носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы] находится на высоком уровне независимо от клинических форм ковидных, включая бессимптомные течения», — сказала она.

Мельникова уточнила, что больше всего сероположительных наблюдается среди медработников. В разных субъектах доля серопозитивных медиков составляет от 56 до 99 процентов.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов говорил, что антитела у переболевших сохраняются на разный срок. Бывают случаи, когда они пропадают через пару месяцев, у некоторых сильный иммунитет сохранялся и в течение восьми месяцев.

Россия

По материалам: lenta.ru
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