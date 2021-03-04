В России стали продавать больше машин

Вадим Карасев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С началом 2021 года в России стали продавать больше машин, авторынок хоть и показал рост, но скромный: в феврале продажи выросли на 0,8 процента. Об этом говорится в отчете «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ).

Общий объем российского авторынка составил чуть больше 120 тысяч автомобилей (плюс 1008 машин по сравнению с февралем 2020-го). «Похоже, это признак продолжающейся стабилизации с еще одним месяцем восстановления», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. В топе продаж остаются автомобили ВАЗ, Skoda и Mazda.

Ранее в феврале стало известно, что производство автомобилей в России оказалось под угрозой из-за нехватки микросхем во всем мире. Дефицит коснулся тех микросхем, которые необходимы для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и других.

Дело в том, что весной 2020 года на фоне пандемии автоконцерны сократили заказы, а сейчас отрасль оказалась просто не готова к резкому восстановлению объемов производства. В целом из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около миллиона автомобилей по всему миру, а полностью удовлетворить спрос автопрома на чипы получится не раньше второго полугодия 2021-го.

С 1 февраля Toyota, Lexus, Skoda и Kia подняли цены на машины в России. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей. Очередное подорожание ждут в марте.