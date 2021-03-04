В России за сутки умерли 452 человека с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

В России за минувшие сутки умерли 452 человека с коронавирусом. За весь период пандемии скончались 87 348 пациентов. Об этом в среду, 3 марта, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Также за прошедший день было выявлено 10 535 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала эпидемии в России зарегистрировано 4 278 750 заражений.

Вылечились от коронавируса за весь период 3 853 734 россиянина, из них 15 694 — за последние сутки.