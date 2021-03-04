В России захотели ввести новый «налог на Google»

Вадим Карасев

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

На прошлой неделе российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание с представителями IT-индустрии, в ходе которого обсуждалось предложение ввести в стране «налога на Google». Об этом пишут «Ведомости».

Один из участников совещания пояснил, что под этим «цифровым налогом» предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян, анализирует поведения пользователей в сети и формирует рекламную политику на территории России. Собранные средства будут направляться на поддержку российской IT-отрасли.

Примерный срок принятия решения по данному вопросу — до середины текущего года. При этом в пресс-службе Чернышенко уточнили, что Минцифры пока не внесло соответствующие предложения в правительство.

10 февраля группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании социальной рекламы в интернете. Документ вводит обязательную квоту в пять процентов на размещение социальной рекламы в сети. Похожие нормы уже действуют в России для рекламы на телевидении и баннерах.

В октябре 2020 года Минюст США указал, что на Google приходится 88 процентов поисковых запросов в США, 94 процента мобильных поисковых запросов выполняются через его сервисы. По данным министерства, корпорация владеет 70 процентами рынка поисковой рекламы. Это приводит к тому, что другие поисковики не могут конкурировать с ней. В результате Google ущемляет права потребителей и рекламодателей, ограничивая их выбор.