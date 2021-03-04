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В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма

В России заявили об обреченности попытки военного захвата КрымаФото: Дмитрий Неймырок / Reuters

Российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что попытка Украины силовыми методами возвратить Крым обречена на провал. Таким образом он прокомментировал призыв украинского политика Татьяны Черновол к Киеву начать готовиться к военному захвату полуострова «в любой момент». Его слова передает РИА Новости.

Коротченко отметил, что серьезно оценивать слова Черновол нет смысла. «Ее состояние должен комментировать психиатр», — сказал он.

Крым является неотъемлемой частью России, напомнил военный специалист. «Нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию», — пояснил он и добавил, что любая страна, совершившая подобные действия, обрекает себя на уничтожение.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также отреагировал на заявление украинского политика. «Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол призвала Киев готовиться к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Моментом можно воспользоваться для захвата Крыма, посчитала она.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

Россия

По материалам: lenta.ru
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