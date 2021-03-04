В России заявили об обреченности попытки военного захвата Крыма
Российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что попытка Украины силовыми методами возвратить Крым обречена на провал. Таким образом он прокомментировал призыв украинского политика Татьяны Черновол к Киеву начать готовиться к военному захвату полуострова «в любой момент». Его слова передает РИА Новости.
Коротченко отметил, что серьезно оценивать слова Черновол нет смысла. «Ее состояние должен комментировать психиатр», — сказал он.
Крым является неотъемлемой частью России, напомнил военный специалист. «Нападение на Крым — это нападение на Российскую Федерацию», — пояснил он и добавил, что любая страна, совершившая подобные действия, обрекает себя на уничтожение.
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также отреагировал на заявление украинского политика. «Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго», — сказал он.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол призвала Киев готовиться к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. По ее мнению, необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Моментом можно воспользоваться для захвата Крыма, посчитала она.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.