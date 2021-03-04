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В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем

В Ростовской области памятник воинской доблести отремонтировали скотчем

В городе Миллерово Ростовской области монумент "Город воинской доблести" отремонтировали при помощи скотча, сообщает местная газета "Степная новь".

Памятник в декабре пострадал от вандалов, тогда от шестиметровой стелы отвалилось две плиты. Местные власти пообещали отремонтировать монумент, и спустя пару месяцев местные жители сфотографировали результаты "ремонтных работ". Отваливающиеся плиты закрепили при помощи клейкой ленты, которой несколько раз обмотали стелу.

В городской администрации отказались комментировать случившееся изданию "Подъем".

"Мы не даем никаких комментариев. Нам сказали не давать комментариев", — ответили там.

Памятник воинской доблести в Миллерове открыли перед 9 Мая в 2019 году и приурочили открытие к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Монумент установлен в память о воинах, которые мужественно и стойко сражались с фашистскими захватчиками. На фасаде памятника изображен орден святого Георгия Победоносца, а на информационной доске выбиты сведения об исторических событиях 1918 года и периода 1942–1943 гг., ставших основанием присвоения городу Миллерово почетного звания "Город воинской доблести".

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По материалам: uposters.ru
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